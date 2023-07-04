Решетников считает важной поддержку местных производителей в Абхазии

По словам министра экономического развития РФ, в Абхазии "прекрасное производство напитков, в том числе и безалкогольных"

СУХУМ, 4 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Решетников считает важным запуск в Абхазии программы поддержки местного производителя. Такое мнение он высказал журналистам в Сухуме во вторник по итогам встреч с руководством республики.

"Отдельно мы обсуждали тему поддержки местных производителей, нужно запустить как можно быстрее эту программу. Мы договорились принять ряд дополнительных решений, смягчить некоторые условия, потому что они слишком жесткие. Здесь большие возможности для производства строительных материалов. Здесь будут реализовываться большие крупные проекты, будут идти инвестиции и очень важно, чтобы не издалека завозились стройматериалы, а максимально все здесь приобреталось и это также создаст рабочие места", - сказал российский министр.

Решетников отметил, что в Абхазии "прекрасное производство напитков, в том числе и безалкогольных". "Все это большие возможности и важно помочь местным предпринимателям. Важно конечно, когда приходят крупные российские инвесторы, сети и т. д., но экономика не может развиваться, ориентируясь только на пришлых инвесторов. Всегда в основе должен лежать местный бизнес, местные бизнесмены, которые заработали деньги, вкладывают в Родину", - считает он.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в свою очередь отметила, что с Минэкономразвития выстраивается системный подход по решению стоящих задач.

"Мы недавно утвердили программу социально-экономического развития, в рамках нее подписали межправительственное соглашение, которое определяет обязательства и ответственность сторон в реализации этих мероприятий. Программа разбита на два направления - социальное и инвестиционное, и мы планомерно их реализуем. Это - вопрос энергетики, водоснабжения и водоотведения, развитие крупных инвестиционных проектов, отдельных отраслей экономики и связанные с этим меры господдержки, которые выражаются в форме субсидий, оказания законодательного сопровождения, особого инвестиционного режима и ряда других направлений, которые должны способствовать тому, чтобы экономика Абхазии вышла на другой уровень развития. Мы можем быть самодостаточными и успешно развиваться в ближайшей перспективе, и поэтому я думаю, у нас все получится", - сказала Озган.

О визите

Ранее сообщалось, что российский министр прибыл в Абхазию с однодневным визитом. Решетникова принял президент Абхазии Аслан Бжания. По информации его пресс-службы, на встрече обсуждались вопросы реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Решетников проинспектировал объекты в Абхазии, строящиеся или реконструируемые за счет российской финансовой помощи в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики.

В Гагрском районе Решетников и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган в сопровождении начальника управления капстроительства Абхазии Тимура Агрбы посетили площадку строительства канализационных очистных сооружений. Работы на этом объекте должны завершиться в 2024 году, что позволит очищать сточные воды городов Гагра и Пицунда. Также российский министр посетил энергетические объекты в Гагрском, Гудаутском и Гулрыпшском районах. В частности, подстанции "Алахадзы - 110 кВ" в селе Алахадзы Гагрского района, "Бзып - 220 кВ" в Гудаутском районе, "Дранда - 110 кВ" в Гулрыпшском районе.

Восстановление подстанции "Алахадзы - 110 кВ" предусмотрено Инвестпрограммой на 2023–2025 годы с объемом финансирования 350 млн рублей. Введение в строй этой подстанции позволит устранить существующие ограничения для подключения к электрическим сетям канализационных очистных сооружений города Гагра и новых туристических комплексов. На подстанции "Бзып -220 кВ" работы выполнены на 95%, реконструкция завершится в 2023 году. Что касается подстанции "Дранда - 110 кВ", то она обеспечивает совместно с подстанцией "Агудзера - 110 кВ" электроснабжение сухумского аэропорта, а также строящегося полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Гулрыпшском районе.

Полигон ТБО должен быть сдан в эксплуатацию в 2023 году. Введение его в эксплуатацию позволит размещать основной объем ТБО центральной и восточной частей республики. Решетников побывал и на месте строительства этого полигона.

Инвестпрограммы

Российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы составляла 4 млрд 10 млн рублей, она направлена на реализацию инфраструктурных проектов, решение вопросов энергетики, строительство социальных объектов.

Инвестиционная программа на 2023-2025 годы составляет 4 млрд 50 млн рублей. Она предусматривает более 40 мероприятий, и наиболее значимыми и крупными по размеру финансирования являются строительства детской республиканской больницы, канализационных очистных сооружений в Гудауте, водоочистных сооружений в Гагре, реконструкция подстанций и других.

В разделе автодорожная инфраструктура предусмотрен капитальный ремонт на аварийных участках автомобильной дороги "Псоу-Сухум" и освещения на этом же участке. Также в программу включены мероприятия по повышению заработной платы работников бюджетной сферы, поддержка системы кредитования малого предпринимательства, проектов в сфере сельского хозяйства и промышленности.