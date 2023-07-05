ОАЭ планируют увеличить производство водорода до 15 млн тонн в год

Для этого в стране построят несколько "водородных оазисов", сообщил министр энергетики Сухейль аль-Мазруи

ДУБАЙ, 5 июля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты представили новую энергетическую стратегию, в рамках которой страна планирует к 2050 году увеличить производство водорода до 15 млн тонн в год. Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на презентации документа, которая прошла во вторник в Абу-Даби.

"Объединенные Арабские Эмираты к 2031 году будут производить 1,4 млн тонн водорода [в год], а к 2050 году производство увеличится до 15 млн тонн [в год]. Большую часть этого объема составит зеленый и низкоуглеродный водород", - сказал министр.

Для достижения заявленной цели ОАЭ намерены построить несколько "водородных оазисов", а также национальный центр исследований и разработок в сфере применения водорода. По словам аль-Мазруи, инициатива позволит к 2030 году увеличить долю экологически чистой энергии в энергетическом балансе ОАЭ до 32%, к 2035 году - до 38%, к 2050 году - до 100%. "Эта стратегия служит важнейшим инструментом, который поможет ОАЭ выполнить свое обязательство по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году и ускорить развитие глобальной водородной экономики", - подчеркнул министр.

Предыдущая энергетическая стратегия ОАЭ была принята в 2017 году. Она предполагала увеличение доли чистой энергии в энергобалансе страны с 25% до 50% и сокращение углеродного следа от выработки электроэнергии на 70% к 2050 году. Одной из целей стратегии также является достижение энергетического баланса, при котором используются различные источники энергии, в том числе атомной.

В 2021 году ОАЭ обнародовали стратегическую инициативу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. В рамках этой инициативы основной упор делается на внедрение зеленых источников энергии. По состоянию на декабрь 2022 года ОАЭ за 15 лет вложили более $40 млрд в такие проекты. С 30 ноября по 12 декабря в Дубае пройдет 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).