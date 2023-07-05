Для доставки грузов в районы Якутии планируют использовать беспилотник ТрАМП

Проведение опытной эксплуатации пяти аппаратов ожидается в 2024 году

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Экспериментальное применение нового дальнего беспилотника самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) для доставки грузов в труднодоступные районы Якутии планируется начать с 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в АО "Якутоптторг".

"По указанию председателя правительства республики мы прорабатываем данную сферу и ведем переговоры с конструкторским бюро, разработавшим беспилотник ТрАМП. Рассматривается вопрос о переносе производства транспортной платформы на территорию Якутии в 2023 году. Планируется, что с 2024 года дальний транспортный беспилотник начнет доставлять грузы в труднодоступные районы республики в экспериментальном режиме", - рассказали в АО "Якутоптторг".

В организации отметили, что особенностью платформы являются укороченные взлет и посадка (80-90 м) на слабоподготовленные площадки.

Там также добавили, что в 2024 году ожидается проведение опытной эксплуатации пяти аппаратов ТрАМП на территории Якутии, в 2025 году планируется выйти на серийное производство.

Для перевозки грузов беспилотник имеет объемный грузовой отсек, оборудованный креплениями для типового контейнера, а также механизмами погрузки, разгрузки и сброса контейнера на парашюте. Кроме того, в базовой комплектации он оборудован встроенной системой экстренного спасения - в случае нештатной ситуации аппарат вместе с грузом безопасно опустится на землю при помощи парашюта. "Система спроектирована с применением современных решений, позволяющих обеспечить минимальное время срабатывания при вынужденном применении, а также максимальную безопасность аппарата при аварийном приземлении", - подчеркнули в компании-разработчике платформы ТрАМП.

Помимо доставки грузов транспортный беспилотник может использоваться в сельском хозяйстве для проведения спасательных операций и других задач. Крейсерская скорость аппарата - 195 км/ч, радиус полета - до 600 км. Длина беспилотника - 7,8 м, размах крыльев - 12 м. Взлетная масса платформы составляет 1 250 кг, грузоподъемность - 250 кг. Как уточнил разработчик, в следующих образцах взлетный вес аппарата планируется довести до 2,5 тонн при грузоподъемности 800 кг.