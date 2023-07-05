На Камчатке объем экспорта рыбной муки вырос на 30%

С начала года в крае оформили на экспорт 211 партий продукта общим весом 4 472,2 тонны

ТАСС, 5 июля. Предприятия Камчатки увеличили экспорт рыбной муки на 30%, до 4,4 тыс. тонн за шесть месяцев. Об этом в среду сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

"По данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года в Камчатском крае оформлены на экспорт 211 партий рыбной муки общим весом 4 472,2 тонны. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года экспорт по этому направлению вырос на 30%", - говорится в сообщении.

В основном регион экспортирует кормовую рыбную муку, произведенную из белорыбицы - минтая и трески. Управлением Россельхознадзора проконтролирован экспорт кормовой рыбной муки в КНР и Республику Корея.