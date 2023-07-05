5 июля, 05:24

"Казтрансойл" во II квартале отправил 347,1 тыс. тонн нефти в направлении нефтепровода БТД

Как сообщили в компании, в течение первого квартала в этом направлении отгрузили на экспорт с Тенгиза 19,2 тыс. тонн нефти

АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл" во втором квартале увеличил поставки нефти в направлении трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) до 347,1 тыс. тонн. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Во втором квартале 2023 года АО "Казтрансойл" в порту Актау отгрузило на экспорт 347,1 тыс. тонн нефти с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода БТД", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение первого квартала в этом направлении компания отгрузила на экспорт с Тенгиза 19,2 тыс. тонн нефти.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 2022 году поручил увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору. "В соответствии с данным поручением АО "Национальная компания "Казмунайгаз" и государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти с месторождения Тенгиз в год в направлении нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан", - пояснили в компании "Казтрансойл".

АО "Казтрансойл" - национальный оператор нефтепроводов Казахстана. Входит в группу АО "Национальная компания "Казмунайгаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Транспортирует нефть на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт. 

Теги:
АзербайджанКазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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