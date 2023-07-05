5 июля, 06:02,
обновлено 5 июля, 06:26

Индекс PMI в сфере услуг РФ в июне вырос до 56,8 пункта

В предыдущем месяце он составлял 54,3 пункта

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ вырос в июне 2023 года до 56,8 пункта против 54,3 пункта в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

В исследовании отмечается, что последние данные свидетельствуют о резком росте объемов производства у поставщиков услуг. Компании отметили, что увеличение спроса и большой интерес клиентов способствовали подъему деловой активности. Новые заказы растут пятый месяц подряд, при этом в июне темпы роста стали самыми высокими с марта 2023 года.

Кроме того, аналитики S&P Global отметили, что рост количества новых заказов дал возможность поставщикам увеличить численность персонала в июне. Таким образом, занятость росла самыми быстрыми темпами с мая 2011 года. 

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