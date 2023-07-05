Новые регионы получат более 326 млн рублей на обновление спортивного оборудования

Средства уже предусмотрены в программе социально-экономического развития этих территорий, сообщили в кабмине

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство России направит более 326 млн рублей на обновление спортивного инвентаря и оборудования для школ и спортивных учреждений Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области будет направлено федеральное финансирование на закупку спортивного инвентаря и оборудования для школ и спортивных учреждений", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего на указанные цели направляется 326,8 млн рублей, данные средства уже предусмотрены в программе социально-экономического развития этих территорий.

"Это позволит сформировать условия для дальнейшего социально-экономического роста регионов, повышения уровня благосостояния граждан и защиты их прав", - добавили в кабмине.

Как пояснили в правительстве, решение направлено на развитие массового спорта в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, направление финансирования поможет обновить спортивную инфраструктуру, а также привлечь детей и взрослых к ведению здорового образа жизни.