Карчаа выразил уверенность, что российские силы не допустят провокацию на Запорожской АЭС

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" ранее сообщал, что украинские военные намерены ударить по станции с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотников

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Российские силы не допустят на Запорожской АЭС (ЗАЭС) провокацию, которую пытается организовать Украина. Об этом в среду заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Во вторник он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят атаку на ЗАЭС в ночь на 5 июля.

"Угроза, о которой вчера шла речь, по-прежнему остается. Наши военные в этом смысле остаются в состоянии повышенной готовности. У нас есть основания надеяться, рассчитывать на них в плане недопущения того, что задумали по ту сторону реки [Днепра] и их [украинских властей] хозяева за Ла-Маншем [в Британии]", - сказал он в эфире Первого канала.

Карчаа ранее сообщил, что украинские военные намерены ударить по станции с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотников. Также, по его словам, ВСУ могут сбросить боеприпасы с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС. Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает применение высокоточного снаряда "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, отмечал Карчаа, сославшись на поступившую ему информацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты штабы на случай возможного ЧП.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт. 23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, заявил, что РФ крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС. Он отметил, что миссия МАГАТЭ, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных заявлений.

О ситуации на ЗАЭС

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью шесть ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.