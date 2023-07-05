Глава турецкого МИД заявил о желании Турции сохранить зерновую сделку

Хакан Фидан напомнил, что благодаря инициативам турецкой стороны удалось добиться реализации Черноморской зерновой инициативы

АНКАРА, 5 июля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна выступает за продление зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Об этом он сказал в среду в Баку во время выступления на министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения.

"Турция поддерживает продление зернового соглашения. Мы готовы его сохранить действующим. Рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе", - цитирует министра телеканал Haber Global.

Фидан также напомнил, что благодаря инициативам Турции удалось добиться реализации Черноморской зерновой инициативы, а также того, чтобы Россия, Украина и ООН достигли договоренностей. "Это помогло предотвратить мировой продовольственный кризис. Мы считаем, что эффективный многосторонний подход является лучшим ответом на глобальное неравенство", - добавил Фидан.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре 2022 года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. Он касается гарантий выполнения требований РФ, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и других вопросов. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.