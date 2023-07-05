Эксперт призвала освободить от страховых взносов народные промыслы

Им требуется помощь в продвижении, считает председатель совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Освобождение от уплаты страховых взносов и помощь в продвижении продукции на внутреннем и внешних рынках станут действенными мерами поддержки производителей изделий народных художественных промыслов. Такое мнение на заседании комиссии Госсовета по направлению "Культура" в рамках Российской креативной недели, высказала председатель совета директоров Global Rus Trade, основатель мануфактуры "Часы Палех" Анна Нестерова.

"Я знаю, что промыслы наши освобождены от уплаты НДС, но есть опять же вопрос - это конкурирование между надомниками и юридически индивидуальными предпринимателями. Это вопрос налогов, страховые взносы на фонд оплаты труда. <…> Все промыслы регулярно об этом говорят, что было бы еще дополнительным плюсом <...> освобождение от уплаты страховых взносов. <…> [Также необходимо] комплексное продвижение народных художественных промыслов", - сказала она.

Нестерова отметила, что для производителей продукции народных художественных промыслов (НХП) остро стоит вопрос образования. "Общаясь с художниками, мы видим: вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, это нехватка молодых кадров. Мы можем потерять промысел, потому что у нас нет сегодня возможности передавать уникальную технику и технологию", - отметила она.

Отдельное внимание, по мнению Нестеровой, необходимо уделить вопросу борьбы с контрафактной продукцией. "Сегодня много мастеров и художников работает на дому, соответственно, мы не можем гарантировать качество изделий. Мы <...> не видим технологию создания и производства того или иного продукта народного художественного промысла и, поскольку это надомники, это теневой сектор, они не платят налоги. Качество страдает, и, соответственно цена совершенно неконкурентоспособна", - добавила она.

Как отметила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, сегодня ведется работа над поправками к закону о народных художественных промыслах, в которых будут заложены основные направления сохранения и развития отрасли. "Для развития НХП большую роль играет фактор места - уникальный потенциал территории. <…> Сегодня субъектами РФ закреплено более 3,7 тыс. мест традиционного бытования, в том числе 995 из них - это уникальные географические", - добавила она.

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она проходит с 3 по 9 июля в Москве. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.