Росимущество обеспечило в 2022 году поступление доходов в бюджет в размере 784 млрд рублей

Это самый крупный показатель за последние годы, отметили в агентстве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в прошлом году обеспечило поступление доходов в бюджет РФ в размере 784 млрд рублей, сообщил глава агентства Вадим Яковенко в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Федеральное агентство обеспечило поступления доходов в размере 784 млрд рублей в бюджет Российской Федерации - это самый крупный показатель за последние годы. Дивиденды составили 753 млрд. Собственные доходы от основной деятельности агентства, я имею здесь в виду вопросы сдачи объектов в аренду, продажу объектов казны, 31 млрд рублей", - сообщил Яковенко.

"Во многом здесь сыграло роль то, что практически на 60% по сравнению с предыдущим периодом увеличилось вовлечение объектов в хозяйственный оборот. Вовлечено 20 тыс. объектов", - пояснил он.

Как отметил глава Росимущества, агентство работало с законодателями, серьезно изменили нормативно-правовую базу, что тоже способствует увеличению доходов и вовлечению объектов в оборот.

Ранее Счетная палата сообщала, что доходы Федерального агентства по управлению государственным имуществом за 2022 год составили 775,8 млрд рублей, или 109,4% от прогноза.