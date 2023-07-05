На Кубани зафиксировали минимальный уровень безработицы за последние семь лет

Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что ежегодно каждый седьмой житель из десяти обратившихся в местные центры занятости населения находит работу

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края фиксируют в текущем году минимальный за последние семь лет уровень безработицы в регионе. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"В прошлом году трудоустроили 78,5 тыс. человек, в текущем - зафиксировали минимальный за последние 7 лет уровень безработицы - 2,2% от численности работающих", - сказал Кондратьев, подчеркнув, что ежегодно каждый седьмой житель края из 10 обратившихся в местные центры занятости населения находит работу.

Он напомнил в этой связи, что в регионе действует госпрограмма "Содействие занятости населения", финансирование которой по сравнению с прошлым годом выросло в 1,7 раза - до 2,4 млрд рублей. В рамках программы специалисты не только помогают в поиске работы, но проводят профориентацию, дополнительное профобразование, предоставляют временное трудоустройство.

Кроме того, как отметили в пресс-службе краевой администрации, в регионе используются инструменты нацпроектов. В частности, только в рамках нацпроекта "Демография" с 2019 года завершили профобучение более 25 тыс. человек.

В пресс-службе заметили, что в регионе модернизировали семь кадровых центров: три в Краснодаре, два в Сочи, и по одному в Новороссийске и Кропоткине. "В этом году за счет краевого бюджета обновят еще пять центров занятости: в Армавире, Ленинградском, Выселковском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах", - заключили в пресс-службе.