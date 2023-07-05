СФ одобрил согласованную редакцию закона о безналичном расчете с физлицами за металлолом

В первоначальной редакции закона, принятой Госдумой, устанавливалось, что "уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию лома и отходов цветных и черных металлов, производится в безналичном порядке"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду отклоненный ранее закон, который устанавливает безналичную форму расчетов с физическими лицами при приеме лома и отходов цветных и черных металлов свыше определенной суммы.

Верхняя палата парламента сначала перенесла рассмотрение принятого 12 апреля Госдумой закона, а на следующем заседании решила отклонить его из-за противоречий документа и Гражданского кодекса (ГК) РФ, была создана согласительная комиссия для доработки документа.

В первоначальной редакции закона, принятой Госдумой, устанавливалось, что "уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию лома и отходов цветных и черных металлов, производится в безналичном порядке". Эта норма должна была вступить в силу с 1 июля 2024 года. Предполагалось, что до этой даты безналичная оплата будет осуществляться при приеме у физлица лома и отходов цветных металлов на сумму свыше 120 тыс. рублей и при приеме лома и отходов черных металлов на сумму свыше 10 тыс. рублей. Правительство РФ наделялось правом до 1 июля 2024 года корректировать размеры сумм денежных средств, при превышении которых расчеты должны были производиться в безналичном порядке.

"27 июня в Госдуме состоялось заседание согласительной комиссии, по итогам которого был выработан единый текст данного федерального закона. Устанавливается безналичная форма расчетов с 1 октября текущего года. Исключаются переходные положения, по которым правительство РФ было вправе корректировать размеры денежных сумм, получаемых физлицами от реализации металлолома", - сказала зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, вошедшая в состав согласительной комиссии.

Таким образом, подчеркнула сенатор, закон выполняет свою цель - повысить прозрачность сферы обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и будет препятствовать легализации незаконного оборота наличных денежных средств.

Применение закона в новых субъектах

В свою очередь глава комитета Александр Двойных отметил, что также в рамках работы согласительной комиссии "были подробно рассмотрены вопросы, связанные с тем, как законодательство будет работать на новых территориях". "Согласительной комиссии потребовалось время, чтобы с новыми территориями также согласовать данные формулировки. Комиссия увидела, что рисков для новых субъектов РФ, где еще есть дефицит банковской инфраструктуры, не возникает", - сказал парламентарий.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что в федеральных конституционных законах о принятии новых субъектов в состав РФ прописаны полномочия правительства устанавливать для новых регионов особый порядок применения закона, если новые территории обратятся и скажут, что не могут исполнять его.

Кроме того, первый зампред комитета по законодательству Ирина Рукавишникова, также вошедшая в состав согласительной комиссии, отметила, что одновременно с работой комиссии сенаторы Андрей Кутепов и Алексей Синицын внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий изменения в статью 861 части второй Гражданского кодекса, "направленные на уточнение правил о расчетах". "Мы рассчитываем, что его принятие позволит избежать в дальнейшем противоречивых толкований рассматриваемой нормы федерального закона и обеспечит согласованность с положениями ГК РФ", - сказала сенатор.

Она добавила, что Госдума поставила законопроект на рассмотрение в приоритетном порядке, как ожидается, поправки в ГК РФ должны быть внесены оперативно.