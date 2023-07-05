В ГД отметили необходимость информационной поддержки для интеграции МСП новых регионов

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин отметил, что законопроект об упрощенном порядке включения МСП этих территорий сейчас "ключевой с точки зрения важности"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Для полноценной интеграции предприятий малого и среднего бизнеса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в правовое поле РФ необходимы информационные меры поддержки. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин в среду на пресс-конференции в ТАСС.

"На новых территориях они сейчас пытаются гармонично влиться в правовую среду РФ. У них не всегда это получается безболезненно, потому что совершенно разные законодательства были, разные условия, отчетная документация. Для того, чтобы полноценно интегрировать их, им нужны информационные меры поддержки. <...> Чтобы полноценно центры "Мой бизнес" могли работать на новых территориях с этими предприятиями, чтобы в целом система господдержки информационная могла работать с этими предпринимателями, необходимо сделать так, чтобы они были в реестре", - сказал он.

По словам Демина, законопроект об упрощенном порядке включения МСП новых регионов России сейчас "ключевой с точки зрения важности".

"Если смотреть общие цифры, то там их [предприятий] порядка 70 тыс., это не такая большая цифра. И, я думаю, что там из них тех, кто превысит планку средних предприятий, а это выше 2 млрд рублей оборот, их будут буквально единицы, могут быть десятки", - заключил он.