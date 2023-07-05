В ГД заявили, что законопроект о включении блогеров в ОКВЭД внесут в ближайшее время

По словам первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, документ уже готов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Законопроект, включающий деятельность блогеров в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), будет внесен ближайшее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").

"Нужно на законодательном уровне уточнить статус и права блогеров. Ввести их в правовое поле. Документ уже готов и будет внесен в ближайшее время", - написала она.

Лантратова отметила, что первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на встрече с представителями Ассоциации блогеров и агентств поддержал инициативу. Предложение также поддержали в Минэкономразвития.

Ранее парламентарий в письме министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, которое есть в распоряжении ТАСС, поясняла, что предлагаемая мера позволит в том числе решить проблему правового статуса блогеров, а также в будущем создать реестр блогеров, генерирующих экспертный и конструктивный контент.

Лантратова ранее сообщала ТАСС, что законопроект, который конкретизирует понятие "блогер", определит их права и обязанности, будет внесен на рассмотрение Госдумы в июле.