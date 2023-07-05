Эксперты считают, что в мире продолжат сокращаться прямые иностранные инвестиции

По данным Конференции ООН по торговле и развитию, "глобальная среда для международного бизнеса и трансграничных инвестиций в 2023 году остается сложной"

ЖЕНЕВА, 5 июля. /ТАСС/. Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире в 2022 году снизился на 12%, до $1,3 трлн, по сравнению с 2021 годом. В 2023 году тенденция к сокращению сохранится, в том числе вследствие высокой геополитической напряженности, говорится в опубликованном в среду в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций в 2022 году снизились на 12%, до $1,3 трлн, после резкого падения в 2020 году и восстановления в 2021 году", - отметили в ЮНКТАД, обратив внимание на негативное влияние "множества кризисов и вызовов на мировой арене", включая события на Украине, высокие цены на продовольствие и энергоносители, "риски рецессии и долгового давления во многих странах". Международное проектное финансирование, трансграничные слияния и поглощения "особенно пострадали от ужесточения условий финансирования, роста процентных ставок и неопределенности на финансовых рынках".

"ЮНКТАД ожидает, что в 2023 году тенденция к сокращению глобальных ПИИ сохранится", - констатировали авторы доклада. По их словам, "глобальная среда для международного бизнеса и трансграничных инвестиций в 2023 году остается сложной". Хотя "экономические препятствия, определяющие инвестиционные тенденции в 2022 году, несколько ослабли, они не исчезли", отмечается в тексте. Цены на сырьевые товары, резко возросшие из-за конфликта на Украине, снизились, "но война продолжается, и геополитическая напряженность по-прежнему высока", продолжили авторы доклада. Недавние потрясения в финансовом секторе ряда развитых стран "усиливают неопределенность".

Инвесторы не склонны к риску

Показатели первого квартала текущего года свидетельствуют о том, что "инвесторы не уверены и не склонны к риску". По предварительным данным, "число сделок международного проектного финансирования в первом квартале значительно сократилось, активность трансграничных слияний и поглощений также замедлилась".

Как отметили эксперты, спад инвестиций в 2022 году "в основном был вызван финансовыми операциями многонациональных компаний в странах с развитой экономикой, где ПИИ сократились на 37%, до $378 млрд". В США приток прямых иностранных инвестиций снизился на 26%, до $285 млрд, в Канаде - на 20%, до $53 млрд. В то же время в ЕС зафиксирован их рост по сравнению с 2021 годом, с $127 млрд до $197 млрд. "В Российской Федерации потоки ПИИ сократились до $19 млрд в 2022 году с $39 млрд в 2021 году, поскольку крупные компании отказывались от инвестиций. Потоки на Украину упали до $1 млрд с $7 млрд", - говорится в докладе.

"На развивающиеся страны в 2022 году приходилось две трети мировых прямых иностранных инвестиций, при этом в Латинской Америке и Карибском бассейне наблюдался значительный рост", - констатировали эксперты. Увеличение ПИИ в развивающихся странах распределялось неравномерно: большая часть инвестиций была сосредоточена в нескольких странах. Инвестиции в Африку снизились до $45 млрд после "аномально высокого роста в 2021 году". Приток ПИИ в развивающиеся страны Азии остался на прежнем уровне - $662 млрд, что "по-прежнему составляет более половины мировых ПИИ". Потоки в Латинскую Америку и Карибский бассейн увеличились на 51%, достигнув $208 млрд, что является исторически самым высоким уровнем.