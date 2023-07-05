СМИ: бизнес-миссия из Москвы начала переговоры в Джакарте

По данным портала Indigonews, в них также приняли участие сотрудники Торгового представительства РФ в Индонезии и Торгово-промышленной палаты Индонезии

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Бизнес-миссия из Москвы в составе 18 столичных компаний начала в среду переговоры в Джакарте со своими индонезийскими коллегами. Об этом сообщил новостной портал Indigonews.

По его данным, в переговорах также приняли участие сотрудники Торгового представительства РФ в Индонезии и Торгово-промышленной палаты Индонезии. Как отмечает Indigonews, индонезийская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с российскими партнерами в нескольких областях, включая разработку информационных технологий, производство продуктов питания и лекарств и создание телекоммуникационного оборудования.

17 мая посол РФ Людмила Воробьева заявила на пресс-конференции в Джакарте, что Евразийский экономический союз и власти Индонезии, по мнению экспертов, могут заключить соглашение о свободной торговле в течение двух лет.