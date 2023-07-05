Ростех заявил о готовности закрыть спрос на германий при ограничении зарубежных поставок

Мощности госкорпорации позволяют выпускать до 20 тонн этого полуметалла в год, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ростех готов увеличить производство германия в случае ограничения зарубежных поставок и закрыть потребности на внутреннем рынке, мощности госкорпорации позволяют выпускать до 20 тонн германия в год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"Сейчас производство германия находится на уровне 30% от наших проектных мощностей. В случае ограничения зарубежных поставок и роста внутреннего спроса, готовы увеличить производство и закрыть потребности внутрироссийских потребителей", - рассказали в госкорпорации.

Там пояснили, что этот полуметалл используется в производстве инфракрасной оптики, оптоволоконных систем и полупроводниковых диодов, устройств, фиксирующих гамма-излучение, фотоэлектрических преобразователей, широко применяемых в солнечной энергетике.

Производство АО "Германий" (входит в холдинг "Швабе" Ростеха) располагается в Новосибирске.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Министерство коммерции и Главное таможенное управление Китая 3 июля объявили о введении ограничений на экспорт некоторых изделий, связанных с галлием и германием, которые используются при производстве полупроводниковых изделий. Как пишет издание, решение было принято для обеспечения национальной безопасности и вступит в силу с 1 августа.

В октябре прошлого года сообщалось, что "Швабе" планирует запустить производство особо чистого германия. В Ростехе отмечали, что германий подходит для изготовления линз, применяемых в инфракрасных оптических системах. Материал пропускает излучение в диапазоне 2-16 мкм, в котором работают системы как военного, так и гражданского назначения для обнаружения объектов по их собственному излучению. При этом максимальная дальность действия таких приборов зависит от диаметра объектива.