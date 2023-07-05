ТПП спрогнозировал появление минимум 134 роботов на 10 тыс. рабочих мест через пять лет

Это приведет к росту производительности труда и выведет экономику на новый уровень, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Численное увеличение роботов в России приведет к росту производительности труда и выведет экономику на новый уровень, на 10 тыс. рабочих мест должно приходиться не меньше 134 роботов. Об этом ТАСС сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова в Санкт-Петербургской ТПП на выездном заседании Всероссийского семейного совета.

"Бизнес говорит: "Я могу произвести в три раза больше, но некому работать". На 10 тыс. рабочих мест в России только шесть роботов. Показатель должен быть хотя бы среднемировой - 134 робота на 10 тыс. рабочих мест. У нас крайне низкая роботизация в основных отраслях: стройка, сельское хозяйство, которое смогло выйти на новый уровень именно благодаря технике. Там комбайны появились другого уровня, вместо одного поля комбайнер за это же время может убрать 10 полей. Но это должно прийти в каждую сферу экономики. Если сконцентрируем усилия, примем реальную программу, через пять лет все может измениться, бизнес к этому готов", - сказала Дыбова.

По ее словам, появление в РФ новых рабочих рук в виде роботов не приведет к росту безработицы, а экономическая ситуация в стране улучшится. Однако главную роль в реализации идеи сыграет финансовая поддержка государства. Для сравнения: сейчас в Японии на 10 тыс. рабочих мест уже приходится 850 роботов, а в Корее - 930.

Кроме того, финансовые трудности испытывает и семейный бизнес, где также не хватает квалифицированных кадров и существуют проблемы с рынком сбыта. Решить их поможет единый федеральный проект, считает Дыбова.

"Мы сторонники системного подхода. Нужен либо отдельный федеральный проект, либо государственная программа. Сейчас как главную цель предлагаем взять производственный бизнес и сконцентрировать на нем усилия государства. Мы уже сформулировали нашу позицию, есть поддержка региональных органов власти. По результатам совета в Петербурге на следующей неделе будет документ, который отправим в федеральные органы власти. Для производства нужна особая система мер поддержки - это и долгие кредиты, и промышленная ипотека, специальные налоговые режимы. Сейчас важно сконцентрироваться и российскому производителю создать все условия", - добавила она.

О Всероссийском семейном совете

В рамках специального проекта ТПП РФ "Семейные компании России" для представителей семейных предприятий проводятся выездные заседания - Всероссийский семейный совет. Они проходят в разных субъектах страны для того, чтобы семейные предприниматели могли обменяться опытом и идеями для развития бизнеса, установить новые деловые контакты, обсудить волнующие вопросы с представителями законодательной и исполнительной власти субъекта и банками, озвучить предложения по поддержке предпринимателей. Такие выездные заседания проводятся третий год, их прошло уже девять и на 2023 год запланировано еще порядка пяти. В Петербург на выездную сессию приехали более 100 человек, которые представили 57 предприятий из разных регионов страны.