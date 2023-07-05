5 июля, 17:08

Генсек ОПЕК собирается посетить Россию

Хайсам аль-Гайс отметил, что его визит, возможно, состоится в октябре, во время Энергонедели в Москве

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс планирует в октябре впервые в качестве главы организации посетить Россию, сообщил он журналистам.

"Я планирую посетить Россию, возможно, в октябре на Энергонеделю в Москве", - сказал Хайсам аль-Гайс в рамках семинара ОПЕК.

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" будет проходить в Москве с 11 по 13 октября. Площадкой, как и в предыдущие годы, станет Центральный выставочный зал "Манеж". Основные мероприятия программы запланированы на 11-12 октября. В 2022 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. 

Теги:
РоссияГайс, Хайсам, аль-
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