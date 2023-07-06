СДЭК за II полугодие планирует увеличить количество отделений в странах СНГ на 20%

На конец 2022 года сеть компании насчитывала 3,8 тыс. офисов, из них 227 - в странах СНГ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Логистический оператор СДЭК за второе полугодие 2023 года планирует увеличить количество своих отделений в странах СНГ на 20%, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

"Ключевой приоритет компании на 2023 год - развитие широкой сети в странах СНГ. СДЭК намерен увеличить количество отделений в странах содружества на 20% до конца 2023 года", - сказали в компании.

В СДЭК уточнили, что рост на 20% ожидается относительно количества отделений, работавших в странах СНГ по итогам первого полугодия, по сравнению с концом 2022 года число отделений за текущий год может вырасти на 60%. На конец прошлого года сеть компании насчитывала 3,8 тыс. офисов, из них 227 - в странах СНГ. В первом полугодии СДЭК открыл 308 офисов в России, за пределами страны - 120 отделений (81 - в странах СНГ, 39 - в странах дальнего зарубежья).

В странах СНГ СДЭК осуществляет доставки по таким направлениям, как Казахстан, Белоруссия, Армения, Азербайджан и Киргизия. По данным компании, всего за 2022 год жители России отправили в страны ближнего зарубежья свыше 2,6 млн посылок.

Директор по развитию СДЭК Сергей Егоров также отметил, что компания видит большой потенциал роста в Китае. "Кроме этого, планируем укрепить свои позиции в странах, где уже есть 1-2 офиса компании - это, например, Индия, Вьетнам и Таиланд", - сказал Егоров, слова которого привели в пресс-службе логистического оператора.