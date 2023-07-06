Москомстройинвест провел 36 обучающих семинаров для застройщиков с начала 2023 года

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, семинары помогают избежать досадных ошибок, которые сильно растягивают процессы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты Москомстройинвеста с начала 2023 года провели 36 обучающих семинаров для застройщиков, направленных на снижение числа ошибок в отчетности и общего повышения дисциплины застройщиков, рассказала журналистам в четверг председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Профилактические меры - это, по сути, наша бдительность. Семинары помогают избежать досадных ошибок, которые сильно растягивают процессы. Раскладывая все "по полочкам", мы помогаем коллегам свести ошибки к минимуму. Всего с начала года Москомстройинвест провел 36 обучающих семинаров для застройщиков", - пояснила председатель Москомстройинвеста.

Она добавила, что семинары проводятся в формате видеоконференций, в ходе которых у застройщиков есть возможность задать свои вопросы об особенностях подачи ежеквартальной отчетности в электронном виде и о реализации строительства индивидуальных жилых домов в рамках 214-ФЗ. Отдельно прорабатываются типовые ошибки застройщиков, которые допускают чаще всего при размещении проектной документации в ЕИСЖС.

Следующий семинар специалисты Москомстройинвеста проведут 11 июля 2023 года. График семинаров на период июль - сентябрь 2023 года размещен на официальной странице Москомстройинвеста на сайте mos.ru. Кроме того, в разделе "Документы", вкладка - "Информирование застройщика" размещены практические рекомендации в виде презентационных материалов, которые подготовил Москомстройинвест.