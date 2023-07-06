WP: власти США одобрили крупнейший проект морского ветропарка Ocean Wind 1

По данным газеты, строительство ветряков начнут осенью

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Американские законодатели одобрили крупнейший в стране проект в области морской ветроэнергетики Ocean Wind 1. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post.

"Решение по проекту Ocean Wind 1 представляет собой поворотный момент не только для компании Orsted, но и для всей отрасли морской ветроэнергетики [штата] Нью-Джерси", - цитирует издание губернатора Нью-Джерси Фила Мерфи. Согласно The Washington Post, строительство ветряков начнется осенью этого года.

В рамках проекта планируется соорудить 98 ветряков в 15 милях от побережья южной части штата Нью-Джерси, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2025 году. По данным датской компании Orsted, занимающейся разработкой проекта, новые ветряные турбины будут производить около 1 100 МВт электричества и смогут обеспечить экологически чистой энергией примерно 500 тыс. домов в Нью-Джерси.

Издание отмечает, что новый проект встретил неодобрение со стороны некоторых представителей Республиканской партии. Недовольны и местные жители, которые опасаются, что строительство ветряных турбин на море приведет к гибели китов и плохо скажется на туризме.

В настоящее время в стране уже строятся два крупных проекта - Vineyard Wind 1 у берегов Массачусетса и South Fork Wind у берегов Род-Айленда и Нью-Йорка, которые будут производить около 800 МВт и 130 МВт энергии соответственно.