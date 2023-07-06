Костин предложил создать депозитарный расчетный хаб в странах Персидского залива

Глава ВТБ также предложил создать альтернативу международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, который будет базироваться в одной из стран Персидского залива.

"Мы предлагаем создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб. Все мы столкнулись с проблемой Euroclear, Clearstream. <…> Мы считаем, что центром базирования нового финансового депозитария может [стать] одно из государств Персидского залива, с учетом концентрации большого капитала в этом регионе", - сказал Костин на площадке Финансового конгресса Банка России.

Кроме того, глава ВТБ предложил создать альтернативу международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT, а также задуматься над новыми инструментами привлечения капитала. "Сегодня это в основном еврооблигации. Опять же, вся инфраструктура построена на Западе. <…> Мы предлагаем создать новые инструменты, которые учитывали бы и национальное регулирование валют и рынков", - отметил Костин. По мнению банкира, после создания новой финансовой инфраструктуры в нее придут также западные инвесторы и компании.