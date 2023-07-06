Глава ВТБ считает временным падение курса рубля

По мнению Андрея Костина, "процесс девальвации будет приостановлен"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что падение курса рубля в отношении доллара и евро будет приостановлено и российская валюта начнет расти. Такое мнение банкир озвучил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Я думаю, что этот процесс девальвации будет приостановлен, и будет некий обратный процесс. Тем более, что ЦБ собрался повышать ставку", - сказал он, комментируя колебания курса рубля.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг поднялся выше 93 рублей впервые с 28 марта 2022 года, евро превысил 102 рубля также в впервые с конца марта 2022 года.