ЦБ допустил уровень реального ВВП по итогам 2023 года близкий к уровням 2021 года

Зампред регулятора Алексей Заботкин отметил, что текущая динамика ВВП складывается "не ближе к верхней, но в верхней его половине"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Банк России допускает уровень реального ВВП РФ по итогам 2023 года близкий к уровням 2021 года, заявил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.

"В прошлом году снижение ВВП по последним данным Росстата было -2,1%, диапазон прогноза - 0,5-2%. Это примерно выводит на неизменный уровень ВВП к 2021 году, то есть если результат будет к верхней части апрельского диапазона, то по факту по итогам 2023 года ВВП реальный будет близок к тому, каким он был в 2021 году", - сказал он.

Заботкин отметил, что текущая динамика ВВП складывается "не ближе к верхней, но в верхней его половине".