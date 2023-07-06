Захарова: про оптимизм в отношении продления зерновой сделки говорить не приходится

По словам официального представителя МИД РФ, "основные параметры, которые были в сделку заложены, не работают"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российская сторона не может оптимистично оценить перспективы продления зерновой сделки. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Те основные параметры, которые были в [зерновую] сделку заложены, не работают. Поэтому про оптимизм говорить не приходится", - сказала дипломат, комментируя возможность скорой встречи между представителями ООН и РФ, касающейся вопросов продления зерновой сделки.

30 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не видит доводов в пользу продления зерновой сделки на данный момент, часть черноморской инициативы по украинскому зерну давно стала коммерческой. Аргументируя факт коммерциализации украинской части зерновой сделки, он привел данные Совместного координационного центра в Стамбуле, ведущего регистрацию всех судов, перевозящих сельхозпродукцию с Украины в рамках черноморской инициативы. Лавров отметил, что "за все время функционирования этой сделки из портов Украины ежемесячно выходило два судна по линии всемирной продовольственной программы, то есть те самые грузы, которые идут в нуждающиеся страны, а коммерческие зерновозы исчислялись ежемесячно примерно в 90 штук".