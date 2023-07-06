В Таможенном управлении ФРГ разъяснили причины изъятия автомобилей с российскими номерами

В ведомстве сообщили, что германская таможня понимает под термином "ввоз" любое физическое перемещение товаров в ЕС, то есть не только для продажи

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Германская таможня понимает под термином "ввоз" любое физическое перемещение товаров в ЕС, то есть не только для продажи. Как разъяснили корреспонденту ТАСС в четверг в Таможенном управлении ФРГ, комментируя возможность изъятия транспортных средств с российскими номерами, ограничения на ввоз в таких случаях могут касаться любого лица, даже не находящегося под европейскими санкциями.

"Ввоз в контексте правил эмбарго означает любое физическое перемещение товаров на таможенную территорию Европейского союза. Товары, на импорт или перемещение которых распространяется запрет в соответствии с таким эмбарго, могут быть арестованы или конфискованы", - указал представитель ведомства.

По его словам, запреты такого рода "действуют вне зависимости от того, является ли владелец фигурантом какого-либо санкционного списка".

Ранее посольство РФ в Германии рекомендовало гражданам временно воздержаться от ввоза на территорию ФРГ машин с российскими номерами. В заявлении говорилось, что посольству стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита. Аргументы, что в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, во внимание не принимаются, отметили в посольстве.

29 июня в ответ на запрос ТАСС Таможенная служба ФРГ не исключила возможность конфискации автомобилей с российскими номерами в случае нарушения санкционного режима ЕС. Это может произойти на основании регламента Совета ЕС от 31 июля 2014 г. № 833/2014 "Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине". Там прописан запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров, включая автомобили.

Ранее СМИ сообщали, что в Германии зафиксировано восемь случаев изъятия легковых автомобилей с российскими номерами.