Закон о северном завозе может вступить в силу с 1 марта 2024 года

Он предусматривает комплексную систему управления северным завозом, которая позволит решить не только транспортно-логистические задачи, но и вопрос снижения цен по всей цепочке доставки грузов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Закон о северном завозе, который предполагает введение единого координатора процедуры и установление приоритетности грузов, может вступить в силу в марте 2024 года, заявил первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Законопроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития. Он предусматривает комплексную систему управления северным завозом, которая позволит решить не только транспортно-логистические задачи, но и вопрос снижения цен по всей цепочке доставки грузов.

"Мы планируем принятие закона в весеннюю сессию и его вступление в силу с 1 марта 2024 года", - сказал он в ходе выездного заседания Комитета Государственной Думы по Дальнему Востоку и Арктике в Анадыре.

Гусейнов добавил, что из-за существующей логистики стоимость перевозимого товара может повышаться в 11 раз по сравнению с закупочной ценой, а сроки доставки иногда увеличиваются больше чем в два раза. "Поэтому проектом предусмотрено, что на уровне правительства РФ утверждается опорно-транспортная логистическая сеть - все виды сообщений, все участки, от внутренних водных путей до железных дорог, аэропортов", - пояснил он.

Кроме того, Гусейнов напомнил, что законопроект предусматривает создание единой информационной системы управления северным завозом. "Где мы будем видеть все - от того, что мы должны завезти, куда, когда, заключены ли контракты. В тот момент, когда срок выполнения будет уходить от графика завоза, у нас будут сигналы, которые мы будем доводить до руководства регионов и выпрямлять эту ситуацию", - сказал он.

Цифровая система будет постоянно развиваться, в нее будут входить передовые цифровые технологии. "Вплоть до того, что через 5-10 лет мы думаем на базе искусственного интеллекта создавать приоритеты развития инфраструктуры и транспорта, которые необходимы для быстрого и выгодного завоза", - резюмировал первый замминистра.