Прибыль банка "Открытие" по РСБУ за январь-июнь превысила 29 млрд рублей

Финансовые результаты кредитного учреждения за аналогичный период предыдущего года не раскрывались в соответствии с указаниями ЦБ РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Прибыль банка "Открытие" за первое полугодие 2023 года по российский стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 29,3 млрд рублей. Об этом сообщил глава "Открытия" Михаил Алексеев на площадке Финансового конгресса Банка России.

"Согласно предварительным данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета, активы банка "Открытие", который входит в группу ВТБ, за шесть месяцев 2023 года увеличились на 124 млрд рублей, или на 4%, достигнув 3,5 трлн рублей. С начала года банк заработал 29,3 млрд рублей чистой прибыли", - сказал Алексеев.

Общий объем средств частных клиентов и юридических лиц в банке на 1 июля составил 2,5 трлн рублей, а темпы кредитования "заметно выросли в этом году по всем направлениям бизнеса банка", добавил банкир. Так, за январь - июнь 2023 года "Открытие" выдало кредитов почти на 190 млрд рублей. Портфель автокредитов в первом полугодии вырос на 19%, портфель кредитных карт - на 24%, общий кредитный портфель физических лиц (включая ипотеку и кредиты наличными) - на 8%, до 793 млрд рублей. При этом кредитный портфель юридических лиц банка "Открытие" показал рост на 4%, до 1,6 трлн рублей. Объем выданных малому и среднему бизнесу кредитов за отчетный период составил 168 млрд рублей.

По словам Алексеева, начавшиеся в первом полугодии интеграционные процессы - гармонизация продуктового ряда, появление новых услуг, объединение банкоматных сетей с ВТБ и РНКБ - повысили лояльность частных клиентов. "Готовность клиентов рекомендовать "Открытие" в этом году выросла почти на четверть, банк занимает по этому показателю третье место на рынке. Количество частных вкладчиков, доверивших свои сбережения банку "Открытие", к 1 июля превысило миллион человек, а объем их средств увеличился на 4%, до 1,2 трлн рублей. Интеграция c ВТБ проходит в планируемые сроки, процессы отстраиваются так, чтобы это было максимально удобно для клиентов", - добавил Алексеев.

Финансовые результаты банка "Открытие" за тот же период годом ранее не раскрыты в соответствии с указаниями Банка России.

По итогам прошлого года чистая прибыль банка "Открытие" упала почти в четыре раза, составив по российским стандартам бухгалтерского учета 21,7 млрд рублей.