Ликвидация банка "Открытие" состоится в 2025 году

Банк переведет активную клиентскую базу в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Сдача банковской лицензии и ликвидация "Открытия" (входит в группу ВТБ) запланирована на 2025 год, сообщил журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"По "Открытию" мы в принципе понимаем, что 2023 год у нас уйдет на доработку IT-систем "на руки" ВТБ, для принятия клиентской базы. В 2024 году будет миграция активной клиентской базы, а в 2025 году мы выйдем на добровольную ликвидацию и сдачу лицензии банка "Финансовая корпорация Открытие", - сказал он.

В конце декабря 2022 года Банк России вышел из капитала "Открытия", и 100% акций банка перешли к ВТБ. 1 января 2023 года ВТБ получил полный операционный контроль над банком "Открытие". Также сообщалось, что интеграция бизнеса "Открытия" в группу ВТБ займет до 12 месяцев, банк в 2023 году продолжит свою работу.