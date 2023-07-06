Кувейт не исключил пересмотра нефтеконтрактов для привлечения инвестиций в сектор

Вице-премьер, министр нефти Кувейта Саад Хамад аль-Баррак сообщил, что его страна пока изучает возможные источники этих инвестиций

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Кувейт не исключает возможности изменений контрактов на добычу нефти в стране для повышения их привлекательности. Об этом заявил журналистам вице-премьер, министр нефти Кувейта Саад Хамад аль-Баррак.

Ранее он сообщил, что страна планирует инвестировать более $300 млрд в развитие энергетического сектора до 2040 года.

"Возможно", - сказал министр, отвечая на вопрос о вероятности изменения контрактов.

По его словам, Кувейт пока изучает возможные источники этих инвестиций. Пока проведение лицензионных раундов на нефтегазовые участки не планируется, сказал он, сославшись на определенные требования конституции государства.

"Мы нуждаемся в максимальном развитии нашего энергорынка", - подчеркнул министр.

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.