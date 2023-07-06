АПК Татарстана освоил 60% выделенных в рамках господдержки средств

Регион получил 4,8 млрд рублей

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Татарстан в 2023 году получил 4,8 млрд рублей господдержки по линии АПК. На данный момент освоено порядка 60%, в том числе полностью доведены средства до производителей зерновых, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев совершил рабочую поездку в Татарстан, где обсудил динамику развития АПК и задачи на перспективу с главой республики Рустамом Миннихановым.

"В ходе рабочей встречи министр отметил, что сельское хозяйство в республике стабильно развивается и укрепляет результаты. <…> Глава Минсельхоза подчеркнул, что Татарстан традиционно является одним из крупнейших получателей господдержки по линии АПК. При этом федеральные средства осваиваются полноценно и качественно, в прошлом году показатель составил 99,9%. В 2023 республике предусмотрено 4,8 млрд рублей. На текущий момент освоено порядка 60%, в том числе уже полностью доведены средства, предусмотренные производителям зерновых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время посевная в регионе завершилась, площадь сева осталась на уровне 2022 года и составила 2,8 млн га.

В пресс-службе подчеркнули, что отдельно Патрушев остановился на вопросах развития мелиоративного комплекса. На данный момент в рамках госпрограммы "Земля" в регионе подлежат финансированию 38 проектов мелиорации. "С учетом запланированного перераспределения будут просубсидированы еще два проекта, а итоговый объем средств составит 135 млн рублей", - говорится в сообщении.

В рамках поездки министр также посетил ряд агропредприятий и социальных объектов на сельских территориях. В частности, новую школу-сад и завод "Азбука сыра" в городе Мамадыше, индустриальный парк "Чистополь".