Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,5 млн баррелей

На 30 июня они составили 452,2 млн баррелей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 1,5 млн баррелей и на 30 июня составили 452,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

По данным на 18:02 мск, сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 0,84% - до $75,89 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе 2023 года снижается до $71,12 за баррель (-0,85%).