Доходы бюджета Псковской области в 2023 году превысили 53,7 млрд рублей

Этого удалось достичь за счет поступлений из федерального бюджета

ПСКОВ, 6 июля. /ТАСС/. Доходы бюджета Псковской области этого года увеличились на 2,25 млрд рублей и превысили отметку в 53 млрд 750 млн рублей, этого удалось достичь в том числе за счет поступлений из федерального бюджета. Соответствующие поправки в закон о бюджете региона приняли областные депутаты на очередной сессии: средства пойдут на социальные выплаты вынужденным переселенцам, а также на развитие дорожной сферы, здравоохранения и туризма, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Обновленные параметры областного бюджета утвердили депутаты на июльской сессии. Доходы возросли на 2,25 млрд рублей, расходы увеличились почти на 3 млрд рублей. За счет поступления безвозмездных средств из федерального бюджета в размере более 1,5 млрд рублей увеличиваются расходы по нескольким направлениям, в том числе, 747 млн рублей направляются на дорожную деятельность, 277 млн - на социальные выплаты вынужденным переселенцам", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, порядка 130 млн рублей пойдут на проектирование туристского кода центра Пскова, более 80 млн рублей - на модернизацию первичного звена здравоохранения. Кроме того, за счет средств областного бюджета также произошло увеличение финансирования расходной части бюджета.

"На предоставление мер социальной поддержки при рождении первых детей у женщин в возрасте до 25 лет предусмотрено 50 млн рублей. Еще 40 млн рублей дополнительно выделяется на приобретение жилья детям-сиротам", - говорится в сообщении.

С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на этот год теперь составляют 53 млрд 750 млн 172 тыс. рублей, расходы - 57 млрд 351 млн 356 тыс. рублей, бюджетный дефицит - 3 млрд 601 млн 184 тыс. рублей.