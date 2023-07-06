Кабмин внес в ГД законопроект об упрощении перехода права пользования недрами по лицензиям

Изменения коснутся участков регионального значения

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий упрощение перехода права пользования недрами по лицензиям на геологическое изучение недр, изменения коснутся участков регионального значения. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается установить возможность перехода права пользования недрами для геологического изучения (за исключением участков недр федерального значения, участков недр местного значения). Механизм перехода права пользования недрами распространяется исключительно на лицензии на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых (для стимулирования деятельности юниорных компаний), за исключением участков недр федерального значения.

Условием переоформления лицензии является передача утвержденной проектной документации на геологическое изучение недр и полученной геологической информации о недрах (такое ограничение направлено на предотвращение первоначального приобретения лицензий на геологическое изучение недр исключительно для последующей перепродажи). Претендентом на переоформление лицензии может быть пользователь недр, у которого в течение двух лет, предшествовавших передаче права, не было нарушений условий пользования недрами или который устранил такие нарушения.

Законопроектом также предлагается введение механизмов проведения юридическими лицами работ по региональному геологическому изучению недр. В настоящее время соответствующее основание предоставления права пользования недрами в законе РФ "О недрах" отсутствует. Такое право предлагается предоставлять действующим компаниям недропользователям, имеющим опыт в сфере геологического изучения недр. Данная мера предлагается для рационального использования и охраны недр, обеспечения выполнения работ компаниями, имеющими достаточные финансы и опыт работы в сфере недропользования и геологического изучения недр.

Документ направлен на повышение эффективности и ускорение вовлечения в освоение выявляемых перспективных объектов, говорится в пояснительной записке.