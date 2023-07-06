Глава Агентства стратегических инициатив вошла в совет директоров РЖД

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева вошла в совет директоров холдинга "Российские железные дороги", следует из соответствующего распоряжения правительства, размещенного на официальном сайте правовой информации.
В совет директоров РЖД также вошли глава РЖД Олег Белозеров, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, замминистра финансов Ирина Окладникова, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, проректор РАНХиГСа Алексей Комиссаров, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.