6 июля, 18:25 Глава Агентства стратегических инициатив вошла в совет директоров РЖД

В него также вошли глава РЖД Олег Белозеров, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев и глава Минстроя Ирек Файзуллин