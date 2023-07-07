В СП сообщили, что Минэнерго в 2022 году нарастило доход от СРП на 30,1%

Общий доход министерства вырос на 29,2%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия через Минэнерго в 2022 году нарастила доход в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) на 14,5 млрд рублей или на 30,1%, следует из заключения Счетной палаты России о результатах проверки исполнения Минэнерго госпрограмм и бюджета. Общий доход министерства вырос на 29,2%, до 66,5 млрд рублей.

"Общий объем доходов за 2022 год составил 66 478,1 млн рублей, по сравнению с объемом доходов за 2021 год (51 458,5 млн рублей) увеличился на 29,2%. Главным образом увеличение связано с ростом доходов в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции (далее - СРП). Доходы от СРП за 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличились на 14,447 млрд рублей, или 30,1%", - сказано в документе.

Рост доходов от СРП произошел из-за увеличения цен на углеводороды при уменьшении объемов добычи и продажи.

В IV квартале 2022 года они росли из-за восстановления добычи углеводородов на проекте "Сахалин-2". В дальнейшем увеличение объемов поступлений от СРП может быть обеспечено в результате восстановления добычи углеводородов на проекте "Сахалин-1".