В Приамурье на восстановление сгоревшей котельной выделят около 7 млн рублей

Работы планируют завершить до начала отопительного периода

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области выделят порядка 7 млн рублей на восстановление центральной котельной в поселке Сковородинского района. Пожар произошел 21 июня на общей площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Приамурья Иван Кулаковский.

"Из резервного фонда правительства области будет выделено 3,5 млн. рублей, столько же предусмотрено в бюджете округа на проведение ремонтно-восстановительных работ по котельной "Центральная" поселка городского типа Ерофей Павлович", - сообщил Кулаковский. Также из резерва материальных ресурсов регионального правительства будут выданы 940 кв. м профнастила и 78 м швеллера.

Общая стоимость ремонтно-восстановительных работ составила более 7,6 млн рублей, в том числе работы по восстановлению кровли - более 5,2 млн рублей. Замену и ремонт электрооборудования оценили в 2,3 млн рублей. Все работы планируется завершить до начала отопительного периода - 15 сентября.

21 июня произошло возгорание Центральной котельной на площади 1 тыс. кв. м., расположенной в поселке городского типа Ерофей Павлович в Сковородинском районе. В отопительный сезон объект отапливает 36 домов, школу и детсад. По предварительной информации прокуратуры Приамурья, развитию пожара способствовали поздние обнаружение и сообщение о происшествии. Причина, обстоятельства возникновения возгорания, виновные лица устанавливаются. Прокуратура организовала проверку, проведена экспертиза, после которой будет установлена причина ЧП.