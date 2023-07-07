Китайская компания Zoomlion планирует в августе начать сборку тракторов в Башкирии

Обсуждаются вопросы использования российских комплектующих

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Китайская машиностроительная компания Zoomlion планирует начать сборку первых тракторов на территории Башкирии в августе. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор Zoomlion Heavy Industry Rus Ринат Амиров в рамках выставки "Всероссийский день поля - 2023".

"Мы сейчас работу стараемся ускорить. Результаты по локализации для нас очень важны. У нас есть приоритетные места, где мы сейчас уже финально обсуждаем условия по локализации. <…> Август мы для себя поставили как контрольную точку, когда мы уже объявим, что да, мы здесь уже начинаем свою локализацию. <…> С августа - первая сборка тракторов. Мы для себя уже видим: перспектива такая есть", - сказал Амиров.

Он отметил, что в первую очередь компания начнет крупноузловую сборку с перспективой расширения производства. "Пока на существующих площадях, <…> потом с возможностью уже расширить и обсуждать возможность постройки завода", - добавил Амиров.

Вопросы использования российских комплектующих, по его словам, обсуждаются. Компания рассматривает поступающие предложения.

О планах Zoomlion локализовать производство на территории Башкирии в апреле сообщала пресс-служба главы республики. Тогда Радий Хабиров встретился с генеральным директором зарубежного подразделения Zoomlion Синхуа Чжаном. В 2021 году официальный дилер китайской компании в регионе - сельхозпредприятие "Агротехсервис" - поставило первую партию тракторов марки Zoomlion в Ермекеевский район.

6-9 июля 2023 года в Татарстане проходит выставка "Всероссийский день поля - 2023". Мероприятие, ежегодно организуемое Минсельхозом России, собрало на своей площадке представителей федеральных и региональных органов власти, аграрного бизнеса и науки, отраслевых союзов и финансовых структур. Традиционно выставка представит современную сельхозтехнику и оборудование, передовые разработки в области селекции, агрохимии и защиты растений. В рамках деловой программы эксперты и участники рынка обсудят приоритеты развития растениеводства в нашей стране.