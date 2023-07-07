Китай ожидает шагов от США для улучшения торговых отношений двух стран

Минкоммерции КНР выступил с соответствующим заявлением на фоне визита американского министра финансов в Пекин

ПЕКИН, 7 июля. /ТАСС/. Китай ожидает от США конкретных шагов для улучшения торгово-экономических отношений между двумя странами. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, опубликованном на фоне визита министра финансов США Джанет Йеллен в Пекин.

"Китай надеется, что США предпримут конкретные действия для создания благоприятной среды для развития торгово-экономических отношений между двумя странами", - приводит фрагмент заявления китайский новостной телеканал CGTN.

Йеллен прибыла в Пекин 6 июля, визит продлится до 9 июля. В ходе поездки планируется встреча главы Минфина США с должностными лицами КНР высокого ранга.

Встречи Йеллен и председателя КНР Си Цзиньпина не планируется, но глава американского Минфина рассчитывает на переговоры с вице-премьером Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэном.