Привлечение внешних займов в 2022 году составило 3% от прогноза

В Счетной палате показатель объяснили геополитической обстановкой

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Программа привлечения внешних заимствований международных финансовых организаций (МФО) исполнена в 2022 году на 3% от плана в долларовом эквиваленте. Это связано со сложившейся геополитической обстановкой, говорится в заключении Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за 2022 год.

"Программа внешних заимствований на 2022 год в части привлечения займов МФО выполнена на 3% в долларовом эквиваленте, что обусловлено текущей геополитической ситуацией, при которой проектная деятельность МФО на территории Российской Федерации приостановлена на неопределенный срок", - сказано в документе.

Фактический объем займов составил в долларовом эквиваленте 35,2 млн, или 2,8 млрд рублей.

Программа государственных внешних заимствовний на 2022 год предусматривала привлечение средств из-за рубежа в размере $1,51 млрд. Из них $485 млн приходилось на российские государственные ценные бумаги, эмитированные в иностранной валюте, а $1,02 млрд - на кредиты иностранных государств и международных финансовых организаций.