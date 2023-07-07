В ФТС сообщили о росте объема незаконного перевоза наличной валюты сверх лимита

По данным службы, в январе - июне 2023 года этот показатель составил 423,4 млн рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Объем незаконного перевоза наличной валюты на сумму более $10 тыс. через границу в январе - июне 2023 года составил 423,4 млн рублей по сравнению с 308,6 млн рублей во II полугодии 2022 года. Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе Федеральной таможенной службы России (ФТС).

"За последние шесть месяцев наблюдается рост количества таких попыток [незаконного перевоза наличной валюты сверх лимита] по сравнению с июлем - декабрем 2022 года. Так, в январе - июне этого года возбуждено 3 601 дело об административных правонарушениях на сумму 423,4 млн рублей, в то время как во втором полугодии прошлого года - 3 105 дел на сумму 308,6 млн рублей", - сообщила служба.

Основной незаконно перемещаемой валютой являлись доллары США, евро, турецкие лиры и дирхамы ОАЭ.

Чаще всего денежные средства вывозились в Турцию, ОАЭ, Азербайджан и Сербию, а ввозились из Турции, ОАЭ, Азербайджана и Узбекистана.

С начала года таможенные органы возбудили 39 уголовных дел по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных) и 5 876 дел об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование наличных), включая случаи нарушения запрета о вывозе из страны иностранной валюты в сумме свыше $10 тыс.

В настоящее время ввоз в Россию наличной иностранной валюты физическими лицами осуществляется без ограничений. Однако наличная иностранная валюта подлежит обязательному декларированию в случае ее ввоза в сумме, превышающей в эквиваленте $10 тыс.