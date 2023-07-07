Минсельхоз назвал риски для аграриев от повышения ставки по льготным кредитам минимальными

Газета "Ведомости" ранее сообщила, что президент РСПП Александр Шохин обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой не повышать ставки льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Риски для российских аграриев от повышения ставки по льготным кредитам с 5% до 7% годовых минимальны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее в пятницу газета "Ведомости" сообщила, что президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой не повышать ставки льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов, копия соответствующего документа есть в распоряжении издания. Сейчас льготные кредиты предоставляются растениеводческим, птицеводческим и животноводческим компаниям под 5%, однако Минсельхоз разместил проект постановления, предусматривающий увеличение ставки до 7% с 1 января 2024 года.

"Внесения изменений по проценту субсидирования уже неоднократно утверждались ранее. Риски для аграриев минимальны, так как ставка по-прежнему остается льготной, даже с учетом ее планируемого увеличения до 7% годовых", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что в связи с достижением основных показателей доктрины продовольственной безопасности министерством прорабатываются изменения в механизм льготного кредитования. Изменения обусловлены необходимостью обеспечения поддержки отраслей АПК, а также обслуживания большого объема уже принятых обязательств.

"В настоящее время только завершилась процедура общественного обсуждения, получены предложения и позиции отраслевых союзов и уполномоченных банков. Сейчас проект обсуждается с целью его корректировки", - отмечается в сообщении пресс-службы Минсельхоза.