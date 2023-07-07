Бензин Аи-92 на бирже подорожал на 0,16%

Он обновил ценовой рекорд второй день подряд

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марки Аи-92 в европейской части России на торгах в пятницу поднялась на 0,16% - до 58,91 тыс. рублей за тонну, обновив, таким образом, второй день подряд рекордный показатель, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость бензина "Премиум-95" в европейской части страны выросла на 0,6% и составила около 66 тыс. рублей за тонну. Таким образом, она оказалась ниже рекордного уровня в 67,38 тыс. рублей, зафиксированного 15 июня.

Стоимость летнего дизеля выросла на 0,38%, до 51,94 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 1,19%, до 22,05 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута выросла на 1,43%, до 18,25 тыс. рублей за тонну. Цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла на 0,41%, до 65,46 тыс. рублей за тонну.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что разработала документы об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже и предложила повысить их на 1 процентный пункт - для бензина до 13%, а для дизельного топлива - до 9,5%.

Кроме того, ФАС начала изучать действия ряда нефтяных компаний на предмет соответствия антимонопольным требованиям, а также обсудила на биржевом комитете ведомства возможность ужесточения критериев экспорта топлива.