PepsiCo, Mars и Mondelez существенно увеличили прибыль в России в 2022 году

По данным Bloomberg, выручка российского подразделения Mondelez, которая известна потребителю брендом шоколада Alpen Gold, выросла на 38%

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Выручка оставшихся в России американских компаний PepsiCo, Mars и Mondelez, производящих и продающих товары широкого потребления, стремительно возросла в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, их сбытовые операции носили после начала РФ спецоперации на Украине "бурный характер". Так, выручка российского подразделения Mondelez, которая наиболее широко известна потребителю брендом шоколада Alpen Gold, выросла в 2022 году на 38% (до 92 млрд рублей), в результате чистая прибыль компании "выросла вдвое" по сравнению с годом ранее. Продажи российской дочки корпорации Mars увеличились на 14% по сравнению с 2021 годом (до 177 млрд рублей), а чистая прибыль выросла на 58% и составила 27 млрд рублей. Выручка Pepsi в России возросла на 16%, а чистая прибыль "увеличилась в четыре раза". В результате доля российских продаж в глобальной чистой выручке компании составила 5%.

В качестве основных причин такого роста финансовых показателей агентство называет изменения в ценовой политике, рост объемов сбыта вследствие ухода конкурентов, а также сокращение расходов на рекламу в РФ. В то же время трансграничные переводы денежных средств между зарубежными материнскими компаниями и их дочерними предприятиями в России пока остаются затруднительными. Кроме того, эти фирмы, как ожидается, подпадут под действие налога в размере 10% на непредвиденные доходы, полученные крупными компаниями в РФ в 2022 году.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждала 4 июля со ссылкой на украинские исследовательские организации, что более 80% западных компаний продолжают работать в РФ и приносить доход российскому государству после начала специальной военной операции на Украине. Как говорилось в материале, в РФ продолжают работать 1 146 иностранных компаний из некогда 1 387. Их совокупный оборот оценивается в $213,9 млрд, а прибыль - в $14,1 млрд, из которых в госбюджет РФ было уплачено якобы $3,5 млрд. В числе крупных западных компаний, оставшихся в России, назывались Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter&Gamble. F.A.Z. отметила, что нишу, которая образовалась после ухода западных фирм, быстро занимают китайские.