В список ЦБ попали более 10 тыс. "подозрительных" организаций

Регулятор сообщил, что в названиях таких проектов часто используется слова Crypto и Forex

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ ведет список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке два года, в него включаются компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров) и других. Их количество превысило 10 тыс., сообщили в Банке России.

"Сейчас в список добавлены 10,063 тыс. организации, более 90% из которых уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления", - говорится в сообщении.

Регулятор обращает внимание, что в названиях проектов часто используется слово Crypto - 228 раз, а также Forex - 127 упоминаний. Подозрительные организации часто упоминают такие лжерегуляторы, как Центр регулирования финансовых операций (ЦРФО), Центральный орган регулирования финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР). Там также отметили, что самыми распространенными доменами верхнего уровня являются .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc.

Как отмечает регулятор, самое популярное имя, используемое в названиях подозрительных организаций, - Юля. Так, от имени Юли "ведется" семь экономических игр ("Ракушки от Юли", "Морячка от Юли", "Велосипед от Юли", "Гонки от Юли", "Котики от Юли", "Яблоки от Юли", "Художник от Юли"). В то же время нелегалы очень любят такси и драконов - в списке 35 экономических игр про них.

В ЦБ напоминают, что для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ организация должна иметь лицензию Банка России или быть включенной в реестр регулятора, что можно проверить на официальной сайте Банка России.