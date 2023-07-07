Росагролизинг приобретает 94% сельхозтехники у производителей из РФ и Белоруссии

Гендиректор "Росагролизинга" Павел Косов сообщил, что ранее доля импорта доходила до 50%

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Более 90% всей техники, приобретаемой "Росагролизингом", приходится на российских и белорусских производителей. Ранее доля импорта доходила до 50%, сообщил гендиректор "Росагролизинга" Павел Косов на пленарном заседании в рамках агровыставки "Всероссийский день поля" в Татарстане.

"Если у нас всегда 50 на 50 был импорт и отечественное, то в прошлом году традиционные поставщики техники на российский рынок просто ушли с него. Это Северная Америка, Европа и другие. <...> В этом году начали наращивать объемы производства. <...> Если посмотреть на наш портфель, то 94% техники, которую мы приобретаем, - это техника российского и белорусского производства", - сказал Косов.

Он отметил, что на рынок активно выходят компании из Китая, Индии, Ирана.

6-9 июля 2023 года в Татарстане проходит выставка "Всероссийский день поля - 2023". Мероприятие, ежегодно организуемое Минсельхозом России, собрало на своей площадке представителей федеральных и региональных органов власти, аграрного бизнеса и науки, отраслевых союзов и финансовых структур. Традиционно выставка представит современную сельхозтехнику и оборудование, передовые разработки в области селекции, агрохимии и защиты растений. В рамках деловой программы эксперты и участники рынка обсудят приоритеты развития растениеводства в нашей стране.