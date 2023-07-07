Сотрудники ООН могут провести на следующей неделе встречи в РФ и Турции по зерновой сделке

Замгенсека ООН Гриффитс при этом отметил, что не знает, будут ли продлены договоренности

ООН, 7 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что не знает, будет ли продлена зерновая сделка после 17 июля. При этом, по его словам, представители ООН могут провести на следующей неделе встречи в Москве и Стамбуле по зерновой сделке.

"Я действительно не знаю, что думают стороны, которые будут решать о продлении или прекращении сделки в середине июля", - сказал Гриффитс в пятницу на пресс-конференции.

"То, что они говорили, очень важно. Мы видели заявления от Российской Федерации о том, что для них нет выгоды [от продления] и время пришло, - отметил замгенсекретаря. - Конечно, как ясно заявил генеральный секретарь, это не сдержит нас от того, чтобы делать все возможное для работы над продлением".

Представители ООН могут провести на следующей неделе встречи в Москве и Стамбуле по зерновой сделке.