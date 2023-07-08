Кабмин выделил более 2,5 млрд рублей на поддержку туриндустрии Крыма в условиях санкций

Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство направит более 2,5 млрд рублей на поддержку работников туристической отрасли в рамках помощи крымским организациям и предпринимателям в условиях геополитического и санкционного давления. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Сегодня важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора могли сохранить свои коллективы, продолжили вести бизнес и были готовы принимать всех, кто хочет отдохнуть в Крыму", - приводятся слова Мишустина в сообщении.

Отмечается, что средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний, работающих в туриндустрии. Для получения господдержки организации и индивидуальные предприниматели должны взять на себя обязательство сохранить не менее 80% сотрудников до 1 октября 2023 года.

Источником средств стал резервный фонд правительства. Вопрос об их выделении обсуждался на заседании кабмина 6 июля.